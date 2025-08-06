Российские войска усилили наступление на юге Донбасса

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ВС РФ увеличили давление на ВСУ в Кременских лесах ЛНР, рассказал Марочко
ВС РФ увеличили давление на ВСУ в Кременских лесах ЛНР, рассказал Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские подразделения усилили наступательные действия против украинских позиций на южной периферии Кременских лесов, в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Данную информацию  предоставил военный аналитик Андрей Марочко.

«На южных окраинах Кременских лесов — в районе Григоровки и Серебрянки — первые отделения групп постепенно растут. Количество боестолкновений за последнее время значительно возросло. Наши войска в данном районе нарастили давление на украинские позиции, а боевики, в свою очередь, стараются применять ответные меры», — сказал он в беседе с корреспондентами агентства ТАСС. 

Военный аналитик заявил, что ситуация украинских вооруженных сил в Кременских лесах обострилась накануне: возникла опасность оперативного окружения и перебоев в снабжении. По словам Марочко, на этом направлении фронта продолжаются интенсивные боевые столкновения.

Кроме того, появилась информация, что бойцы ВСУ оставляют позиции в селе Новоселовка и отступают вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил в российских силовых структурах. В ведомстве уточнили, что противник отступает из Новоселовки, которая является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта.

Ранее российские войска заняли ряд населенных пунктов на ключевых направлениях, включая Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, а также начали масштабное наступление на красноармейском, запорожском и купянском фронтах. На этом фоне отмечается обострение ситуации для ВСУ и рост числа боестолкновений в разных районах, что приводит к отступлению украинских подразделений с важных позиций и перебоям в их снабжении.

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Российские подразделения усилили наступательные действия против украинских позиций на южной периферии Кременских лесов, в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Данную информацию  предоставил военный аналитик Андрей Марочко. «На южных окраинах Кременских лесов — в районе Григоровки и Серебрянки — первые отделения групп постепенно растут. Количество боестолкновений за последнее время значительно возросло. Наши войска в данном районе нарастили давление на украинские позиции, а боевики, в свою очередь, стараются применять ответные меры», — сказал он в беседе с корреспондентами агентства ТАСС.  Военный аналитик заявил, что ситуация украинских вооруженных сил в Кременских лесах обострилась накануне: возникла опасность оперативного окружения и перебоев в снабжении. По словам Марочко, на этом направлении фронта продолжаются интенсивные боевые столкновения. Кроме того, появилась информация, что бойцы ВСУ оставляют позиции в селе Новоселовка и отступают вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил в российских силовых структурах. В ведомстве уточнили, что противник отступает из Новоселовки, которая является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. Ранее российские войска заняли ряд населенных пунктов на ключевых направлениях, включая Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, а также начали масштабное наступление на красноармейском, запорожском и купянском фронтах. На этом фоне отмечается обострение ситуации для ВСУ и рост числа боестолкновений в разных районах, что приводит к отступлению украинских подразделений с важных позиций и перебоям в их снабжении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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