Российские подразделения усилили наступательные действия против украинских позиций на южной периферии Кременских лесов, в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Данную информацию предоставил военный аналитик Андрей Марочко.
«На южных окраинах Кременских лесов — в районе Григоровки и Серебрянки — первые отделения групп постепенно растут. Количество боестолкновений за последнее время значительно возросло. Наши войска в данном районе нарастили давление на украинские позиции, а боевики, в свою очередь, стараются применять ответные меры», — сказал он в беседе с корреспондентами агентства ТАСС.
Военный аналитик заявил, что ситуация украинских вооруженных сил в Кременских лесах обострилась накануне: возникла опасность оперативного окружения и перебоев в снабжении. По словам Марочко, на этом направлении фронта продолжаются интенсивные боевые столкновения.
Кроме того, появилась информация, что бойцы ВСУ оставляют позиции в селе Новоселовка и отступают вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил в российских силовых структурах. В ведомстве уточнили, что противник отступает из Новоселовки, которая является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта.
Ранее российские войска заняли ряд населенных пунктов на ключевых направлениях, включая Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, а также начали масштабное наступление на красноармейском, запорожском и купянском фронтах. На этом фоне отмечается обострение ситуации для ВСУ и рост числа боестолкновений в разных районах, что приводит к отступлению украинских подразделений с важных позиций и перебоям в их снабжении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.