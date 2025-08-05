Владелец нашел лазейку, чтобы сохранить любимый яхт-клуб свердловской элиты

Территории единственного яхт-клуба «Коматек» в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду — излюбленное место свердловского истеблишмента — присвоили категорию Р-4, что позволяет не сносить эллинги, причальные сооружения и другие здания. Об этом URA.RU рассказал владелец Юрий Крюченков. На том, чтобы убрать постройки ранее настаивали бизнесмены.
«1-го августа состоялась комиссия землепользования, которая подтвердила, что на этой земле можно строить эллинги, причальные сооружения и так далее. Территории присвоили категорию Р-4, значит, можно строить», — рассказал Крюченков.
Он, однако, добавил, что это еще не конечный этап спора. Теперь команда яхт-клуба должна правильно оформить необходимые документы на землю. «В МУГИСО нам должны дать эту землю в аренду, и мы с этими документами пойдем в разрешительные органы», — подытожил владелец.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году предпринимательница, владеющая несколькими помещениями в здании эллинга уже просила демонтировать его, так как считала постройку самовольной. Крюченков заручился поддержкой на тот момент губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова.
В конце июля ученики трех школ яхт-клуба записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, уральскому полпреду Артему Жоге и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. В ролике они просили не сносить клуб, так как останутся без места для занятий парусным спортом.
Яхт-клуб начал свою историю с 1990-х годов, Крюченков основал его вместе с Владимиром Белоглазовым — легендарным экс-директором УГМК по общим вопросам (скончался в 2021 году). Особую известность площадка получила в 2000-х — как организатор регаты «Ява-Трофи», получившей со временем статус международных соревнований. Здесь часто плавал на яхте Куйвашев. Говорят, свою яхту здесь хотел поставить миллиардер Виктор Вексельберг («Ренова»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!