Ученики трех школ единственного яхт-клуба «Коматек» в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, уральскому полпреду Артему Жоге и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой не сносить клуб. По словам владельца Юрия Крюченкова, он уже восемь лет борется против сноса построек. Корреспондент URA.RU наблюдал за тем, как снимали видео.
«Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста! Мы, дети, которые занимаются в яхт-клубе „Коматек“, а также воспитанники парусной флотилии „Каравелла“ и „Флагман“, просим вас помочь нам сохранить наш яхт-клуб. Все эти годы яхт-клуб никому не мешал. Но сегодня из-за нападок недоброжелателей и несостыковок в законодательстве, связанных с прибрежной зоной, наш яхт-клуб хотят снести. Несколько лет идут суды, а последнее решение такое: яхт-клуб должен быть уничтожен. Владимир Владимирович, мы просим, помогите нам, пожалуйста, сохранить наш яхт-клуб...», — попросили ребята.
При этом из постановления суда следует, что постройки возведены самовольно. «[Территория яхт-клуба], прилегающая к указанному зданию с северной и северо-западной стороны, огорожена металлическим забором. При этом часть ограждения, а также временное сооружение для охраны расположены за пределами территории границ водного объекта (Верх-Исетский пруд) на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Общая площадь дополнительно используемой территории составляет 321 кв. м», — говорится в документе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУГИСО. Там ответили так: «Со стороны Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области отсутствуют какие-либо препятствия по осуществлению деятельности АО „Губернский яхт-клуб „Коматек“. Надзорным органом в сфере земельного контроля выявлено, что земельный участок, находящийся в пользовании общества, используется не в соответствии с теми целями, которые определены актом о его использовании и фактически расположенных на нём объектов. В связи с этим министерством направлены требования к АО „Губернский яхт-клуб „Коматек“ об устранения выявленных нарушений.
Также существуют отдельные спорные вопросы между несколькими хозяйствующими субъектами, в том числе АО «Губернский яхт-клуб „Коматек“, решения по которым находятся в судебных инстанциях.»
Запрос о комментарии был направлен и в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Там пояснили, что опираются на решение суда.
В 2024 году предпринимательница, владеющая несколькими помещениями в здании эллинга уже просила демонтировать его, так как считала постройку самовольной. Крюченков заручился поддержкой на тот момент губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова.
Яхт-клуб ведет начал свою историю с 1990-х годов, Крюченков основал его вместе с Владимиром Белоглазовым — легендарным экс-директором УГМК по общим вопросам (скончался в 2021 году). Особую известность площадка получила в 2000-х — как организатор регаты «Ява-Трофи», получившей со временем статус международных соревнований. Здесь частенько плавал на яхте Куйвашев. Говорят, свою яхту здесь хотел поставить миллиардер Виктор Вексельберг («Ренова»).
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