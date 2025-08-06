Российских учителей начали освобождать от работы с документами

В России продолжается деятельность, направленная на уменьшение объема бюрократической работы для педагогов. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Наверное, самое сложное и ответственное поручение от вас связано со снижением бюрократической нагрузки. Это работа, которую мы начали уже два года назад, она не прекращается, в режиме нон-стоп мы совместно с ведомствами в этом направлении работали», — сказал Музаев. Трансляция его встречи с Мишустиным велась на телеканале Р24.
Он подчеркнул, что число документов, которые российским учителям необходимо оформлять, сократилось в 25 раз. Кроме того, Музаев отметил, что сдача ЕГЭ и ОГЭ должна проходить в комфортных условиях как для школьников и учителей, так и для родителей.
Ранее стало известно, Минпросвещения РФ определило нормативы учебной нагрузки для педагогов с учетом их квалификационного уровня и размера заработной платы. В соответствии с приказом ведомства, средняя недельная нагрузка для учителей составляет 18 часов. В соответствии с приказом, для педагогических работников дошкольных учреждений, а также педагогов-психологов и социальных педагогов установлена недельная норма рабочего времени в 36 часов. Для преподавателей физкультуры и старших преподавателей эта норма сокращается до 30 часов в неделю.
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