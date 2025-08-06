Учителям утвердили новые нормы часов: как складывается зарплата педагогов в России

Минпросвещения РФ определило нормативы учебной нагрузки для педагогов с учетом их квалификационного уровня и размера заработной платы. В соответствии с приказом ведомства, средняя недельная нагрузка для учителей составляет 18 часов. При этом для других категорий педагогов установлены отдельные нормы.
Согласно установленным требованиям, зарплата учителей не должна быть ниже средней по экономике соответствующего региона. Дополнительные выплаты бюджетникам осуществляются в зависимости от финансовых возможностей субъекта Федерации. Кроме того, при расчете заработной платы учитываются региональные коэффициенты, включая так называемые «северные» надбавки. URA.RU рассказывает о новых нормах нагрузки и из чего складывается зарплата российских педагогов.
Нормы часов для учителей
Согласно приказу Минпросвещения, в среднем педагог должен работать 18 часов в неделю. Количество часов зависит от каждой конкретной образовательной организации. Об этом следует из соответствующего документа министерства.
«Для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией», — следует из текста документа. Также указывается, что рабочее время педагогических работников определяется в соответствии с занимаемой должностью и (или) специальностью, а размер учебной нагрузки устанавливается ежегодно в начале учебного года.
В соответствии с действующим законом, для педагогических работников дошкольных учреждений, а также педагогов-психологов и социальных педагогов установлена недельная норма рабочего времени в 36 часов. Для преподавателей физкультуры и старших преподавателей эта норма сокращается до 30 часов в неделю.
Воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеют сокращенную ставку — 25 часов в неделю. Преподаватели музыки могут работать 24 часа в неделю, а школьные логопеды и вовсе 20 часов.
Из чего складывается зарплата учителей
Конкретный размер заработной платы педагогов определяется непосредственно в образовательном учреждении. Общая сумма формируется из четырех составляющих.
- Основная составляющая. Она включает в себя проведение учебных занятий, проверку тетрадей учеников, а также организацию дополнительных уроков и кружковой деятельности.
- Стимулирующая надбавка назначается на основании критериев, установленных управляющим советом школы. Как правило, среди них учитываются: достижения учащихся на экзаменах и в олимпиадах, высокие баллы учеников на ЕГЭ, внедрение современных технологий в образовательный процесс, а также профессиональный стаж педагога и его участие в программах повышения квалификации.
- Компенсационная часть представляет собой дополнительную выплату, предоставляемую, например, за работу с детьми с ОВЗ или в качестве компенсации расходов на коммунальные услуги для педагогов, работающих в сельских образовательных учреждениях.
- Премиальные выплаты. Они также устанавливаются по усмотрению управляющего совета школы.
Кроме того, на прошедшем в июне ПМЭФ-2025 министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда для педагогов. По его словам, зарплата будет разделена на две части: 70% составят гарантированные базовые выплаты. А оставшиеся 30% — стимулирующие надбавки, которые школа сможет устанавливать самостоятельно. С 1 сентября 2025 года такое тестирование будет введено в трех регионах: Владимирской области, Сахалинской области и Удмуртской Республике.
Средняя оплата труда учителей в РФ
В первом полугодии 2024 года средняя ежемесячная заработная плата учителей в российских школах достигла 71,4 тысячи рублей, что на 12,3% превышает показатель за тот же период прошлого года. Об этом следует из данных Минпросвещения РФ за январь-июнь 2024 года.
Средний размер ежемесячной зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных учреждений достиг 55,6 тысячи рублей, что на 15,1% больше по сравнению с предыдущим периодом. У специалистов, занятых в сфере дополнительного образования детей, данный показатель составил 66,1 тысячи рублей, что свидетельствует о росте на 14,4%. Преподаватели и мастера производственного обучения колледжей получали в среднем 71,7 тысячи рублей в месяц, что на 13,1% превышает уровень прошлого года.
Согласно данным Росстата за январь-декабрь 2023 года, средняя зарплата учителей в Москве составляла 111 744 рубля. В Московском регионе — 75 023 рубля. Самые низкие средние оплаты труда в Центральном федеральном округе фиксировались в Ивановской (33 980 рубля) и Тамбовской (35 565 рубля) областях.
В Санкт-Петербуре оплата труда педагогов составила 79 094 рубля, а в Ленинградской области — 58 999 рубля. Благодаря «северной» надбавке в Ямало-Ненецком автономном округе учителя получали 128 014 рубля, а в Чукотском автономном округе и того выше — 142 692 рубля. Наиболее низкий средний показатель значится в Республике Ингушетия. Там зарплата находилась на уровне 25 959 рубля.
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