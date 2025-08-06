Сбежал в США от ВСУ и кидал на деньги россиян: украинец Барских под риском запрета в РФ

Украинского певца Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник) могут не пустить на территорию России. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах РФ.
Барских привлек к себе внимание широкой публики в 2008 году, приняв участие во втором сезоне украинского шоу талантов «Фабрика звезд». В 2010 году артист был удостоен премии MTV Europe Music Awards в категории «Лучший украинский исполнитель». Наибольшую известность Барских получил в 2016 году после выхода композиции «Туманы», которая принесла ему широкую популярность.
Однако в марте 2022 года исполнитель опубликовал на своем YouTube-канале обращение с призывом принимать участие в акциях протеста против специальной военной операции (СВО). В одном из последующих видеороликов артист также объявил о запрете на исполнение своих песен в России. Подробности из жизни певца, о его скандалах и отношению к СВО — в материале URA.RU.
Биография украинского исполнителя
Детство
Николай Бортник родился в Херсоне 8 марта 1990 года. Его отец поднимал руку на домочадцев, из-за чего у будущего артиста остались неприятные воспоминания об этом периоде. Вскоре мужчина оставил семью. В результате о мальчике заботились мать, а также старшие брат и сестра. Именно они и поддерживали в нем стремление к творчеству.
Ближе к 10 годам Макс проявил интерес к участию в вокальных ансамблях и начал выступать вместе с музыкальными коллективами на различных фестивалях. В возрасте двенадцати лет он создал свою первую песню, полностью написанную на английском языке. После окончания школы он поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.
Карьера исполнителя
Творческий путь Макса Барских как сольного артиста начался с его участия в проекте «Фабрика звезд». Уже на этапе отбора он смог произвести сильное впечатление на жюри благодаря своим вокальным данным и хореографическим способностям. Свое первое появление на сцене певец сопроводил выбором нового сценического имени, оставив настоящее — Николай Бортник — только для узкого круга близких людей.
В период участия в проекте «Фабрика звезд» исполнитель создал ряд авторских композиций, которые вскоре после выхода заняли ведущие позиции в национальных музыкальных чартах. Во время работы на шоу Макс познакомился с Аланом Бадоевым, который позже занялся продюсированием артиста, а также снял ему множество клипов на его песни.
В 2010 году он стал обладателем премии MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший украинский артист». В 2012 году он представил свою композицию Dance на международном песенном конкурсе «Евровидение», заняв 2 место.
Альбом «Туманы» 2016 года считается наиболее востребованной работой исполнителя, включающей в себя хит «Подруга-ночь», получившую особое признание среди поклонников певца. С этим альбомом артист отправился в турне по странам ближнего зарубежья, посетив Москву, Астану и Киев. Также несколько лет подряд гастролировал по миру, исполняя свои песни.
Отношение к СВО
Музыкант выступил против специальной военной операции весной 2022 года. Тогда Барских заявил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что запрещает использовать свою музыку на территории РФ «в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков». А после стартовала отмена его концертов в разных городах России.
В конце марта 2022 года на своем YouTube-канале Барских призывал выходить на митинги против СВО. В апреле 2022 года артист выступил в эфире украинского телеканала «Украина 24», где сообщил о своей волонтерской деятельности, отметив, что оказывает помощь переселенцам, направляя им денежные средства, продукты питания и медикаменты. Кроме того, в том же месяце на собственном youtube-канале он разместил ролик, в котором появился в военной форме и обратился к зрителям с вопросом о том, каким образом они планируют отмечать победу Украины.
Кроме того, в соцсетях Барских сообщал, что вступил в ВСУ в апреле 2022 года. Однако уже спустя месяц стало известно, что артист улетел в США на выступление. В марте 2025 года стало известно, что ВСУ объявили в розыск как минимум 10 артистов, улетевших за границу в попытке избежать мобилизации. В их числе как раз был Барских.
Возможный запрет на въезд в РФ и гастроли
В настоящее время певец живет в США и гастролирует по миру. Согласно данным, опубликованным в афише на его официальной странице в социальных сетях, ближайшее выступление артиста состоится 8 августа в Киеве. Кроме того, певец сообщил в отдельном посте, что осенью — в октябре и ноябре — запланированы концерты в странах Европы и США.
Кроме того, выяснилось, что исполнителя могут не пустить на территорию Российской Федерации. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах РФ. По словам источника, Барских могут отказать во въезде в Россию в связи с наличием на это оснований. Однако каких именно — не уточняется.
Скандалы, связанные с Максом Барских
Обманутые фанаты
После отмены концертов в ряде городов РФ, стало известно, что фанаты не получили денег за несостоявшееся мероприятие. В частности, в Тюмени одна из поклонниц творчества Барских рассказала, что приобрела билет еще в 2021 году. Выступление певца должно было состояться 18 сентября 2022 года. Однако концерт неоднократно переносился, а на просьбу о возврате средств организаторы предлагали поменять билеты на концерт другого исполнителя.
С точной такой же ситуацией столкнулись екатеринбуржцы. Но в этом случае на помощь пришел Роспотребнадзор, который помог фанатам подготовить иск к организаторам сорванного концерта Барских в Екатеринбурге. Сотрудникам службы поступило 27 заявлений на общую сумму 220 тысяч рублей.
Барских и его продюсер
Личная жизнь певца покрыта множеством тайн. По одной из них Барских неоднократно связывали с режиссером Аланом Бадоевым, с которым исполнитель плодотворно сотрудничает. Тем не менее, информация о возможных романтических отношениях между ними (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) не нашла подтверждения.
Однако сам Барских в интервью неоднократно рассказывал о скандалах между ним и Бадоевым. «Мы очень сильно с ним ссорились, когда снимали [клип на песню] „Берега“. Мне было очень сильно дискомфортно, я выходил из своей зоны комфорта. У нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа», — вспоминал певец.
Пиар с Лободой
В период своего участия в проекте «Фабрика звезд» он испытывал настолько сильные чувства к украинской певице Светлане Лободе, что неоднократно посвящал ей музыкальные номера и открыто выражал свои глубокие эмоции со сцены. В попытке добиться ответных чувств артист даже прибегал к демонстративным жестам, однажды едва не нанеся себе увечья. Однако экс-солистка группы «ВИА Гра» последовательно отвергала его знаки внимания.
Позже, уже в 2017 году Барских вновь привлек внимание общественности провокационным поступком, связанным с Лободой. Во время их совместного исполнения нового сингла артист неожиданно поцеловал певицу прямо на сцене. Это действие не входило в заранее согласованный сценарий, что подтверждается фотографиями папарацци, на которых отчетливо заметна удивленная реакция Лободы.
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