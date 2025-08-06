Спецпосланник Трампа около часа пробыл в посольстве США в Москве

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Стивен Уиткофф после того, как вышел из здания посольства США в Москве, отказался отвечать на вопросы журналистов
Стивен Уиткофф после того, как вышел из здания посольства США в Москве, отказался отвечать на вопросы журналистов Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф покинул здание американского посольства в столице России около 15:40 по московскому времени — спустя 50 минут нахождения там. Об этом сообщили журналисты. 

«Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут», — передает РИА «Новости». Отмечается, что американский дипломат отказался отвечать на вопросы СМИ, он сел в автомобиль марки Mercedes и уехал с территории дипмиссии. Вместе с ним посольство на другом автомобиле покинул и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель лидера РФ Владимира Путина по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с западными странами Кирилл Дмитриев.

Сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Советник российского главы Юрий Ушаков по итога переговоров заявил, что американскому спецпосланнику были переданы определенные сигналы, касающиеся ситуации на Украине. По его словам, аналогичные послания поступили и со стороны президента США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обсудили и перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. 

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Спецпредставитель США Стивен Уиткофф покинул здание американского посольства в столице России около 15:40 по московскому времени — спустя 50 минут нахождения там. Об этом сообщили журналисты.  «Стивен Уиткофф покинул посольство США в Москве в среду, он пробыл там около 50 минут», — передает РИА «Новости». Отмечается, что американский дипломат отказался отвечать на вопросы СМИ, он сел в автомобиль марки Mercedes и уехал с территории дипмиссии. Вместе с ним посольство на другом автомобиле покинул и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель лидера РФ Владимира Путина по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с западными странами Кирилл Дмитриев. Сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Советник российского главы Юрий Ушаков по итога переговоров заявил, что американскому спецпосланнику были переданы определенные сигналы, касающиеся ситуации на Украине. По его словам, аналогичные послания поступили и со стороны президента США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обсудили и перспективы двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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