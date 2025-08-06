Возможный самолет Уиткоффа улетел из Москвы. Скрин

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Самолет, предположительно, со Стивеном Уиткоффом на борту, вылетел из московского аэропорта
Самолет, предположительно, со Стивеном Уиткоффом на борту, вылетел из московского аэропорта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Самолет, предположительно принадлежащий спецпосланнику США Стивену Уиткоффу, вылетел из Москвы после переговоров дипломата с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в авиационных службах. 

«Самолет, предположительно, Уиткоффа вылетел из Москвы», — заявили представители авиации. Информацию передает «Интерфакс». 

В Кремле 6 августа состоялась встреча Путина и Уиткоффа, в ходе которой стороны в течение почти трех часов обсуждали вопросы будущего двустороннего сотрудничества Вашингтона и Москвы, а также украинского кризиса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были продуктивными и насыщенными, а сам обмен мнениями носил конструктивный и результативный характер. Кроме того, по его словам, российский президент передал американской стороне определенные сигналы относительно украинского вопроса, получив в ответ аналогичные послания от лидера США Дональда Трампа, передает RT. 

Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин полностью осведомлен о ходе и содержании переговоров, в то время как главе Белого дома детальная информация по итогам встречи пока не поступала, пишет деловое издание «Взгляд». В связи с этим помощник лидера РФ отказался от дальнейших комментариев по встрече сторон и рекомендовал дождаться официального доклада Стивена Уиткоффа. 

Траектория полета самолета, в котором Уиткофф мог вылететь из Москвы
Траектория полета самолета, в котором Уиткофф мог вылететь из Москвы
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Самолет, предположительно принадлежащий спецпосланнику США Стивену Уиткоффу, вылетел из Москвы после переговоров дипломата с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в авиационных службах.  «Самолет, предположительно, Уиткоффа вылетел из Москвы», — заявили представители авиации. Информацию передает «Интерфакс».  В Кремле 6 августа состоялась встреча Путина и Уиткоффа, в ходе которой стороны в течение почти трех часов обсуждали вопросы будущего двустороннего сотрудничества Вашингтона и Москвы, а также украинского кризиса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были продуктивными и насыщенными, а сам обмен мнениями носил конструктивный и результативный характер. Кроме того, по его словам, российский президент передал американской стороне определенные сигналы относительно украинского вопроса, получив в ответ аналогичные послания от лидера США Дональда Трампа, передает RT.  Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин полностью осведомлен о ходе и содержании переговоров, в то время как главе Белого дома детальная информация по итогам встречи пока не поступала, пишет деловое издание «Взгляд». В связи с этим помощник лидера РФ отказался от дальнейших комментариев по встрече сторон и рекомендовал дождаться официального доклада Стивена Уиткоффа. 
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