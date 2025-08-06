В РФ честно ответили об итогах пятой встречи Уиткоффа и Путина

Дмитриев заявил о преобладании позитивных сил после встречи Путина и Уиткоффа
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Встреча Путина и Уиткоффа показала, что позитивные силы возабладают, сообщил Дмитриев
Встреча Путина и Уиткоффа показала, что позитивные силы возабладают, сообщил Дмитриев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса после переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и представителем американского лидера Робертом Уиткоффом. Об этом он заявил в соцсетях.

«Прогресс есть и позитивные силы возобладают», — отметил спецпредставитель президента РФ. Сообщение опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

Он также подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе и стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями и международной повесткой. Дмитриев выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению диалога между странами.

Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа состоялась 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. По итогам переговоров обе стороны обменялись посланиями лидеров, а помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал диалог конструктивным и содержательным.

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Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса после переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и представителем американского лидера Робертом Уиткоффом. Об этом он заявил в соцсетях. «Прогресс есть и позитивные силы возобладают», — отметил спецпредставитель президента РФ. Сообщение опубликовано в его аккаунте в соцсети X. Он также подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе и стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями и международной повесткой. Дмитриев выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению диалога между странами. Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа состоялась 6 августа в Кремле и длилась около трех часов. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. По итогам переговоров обе стороны обменялись посланиями лидеров, а помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал диалог конструктивным и содержательным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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