Лавров: в диалоге с США мы движемся в правильном направлении

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Лавров рассказал, что взгляды на решение украинского вопроса у РФ и США совпадают
Лавров рассказал, что взгляды на решение украинского вопроса у РФ и США совпадают Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В вопросе урегулирования украинского конфликта Россия и США двигаются в «правильном направлении». Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая журналисту на вопрос о новой возможной встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивеном Уиткоффом.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

Ранее появилась информация о том, в Москву вновь прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, чтобы показать российскому руководству готовность продолжить диалог. Об этом сообщает «Царьград». В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

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В вопросе урегулирования украинского конфликта Россия и США двигаются в «правильном направлении». Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая журналисту на вопрос о новой возможной встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивеном Уиткоффом. «Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. Ранее появилась информация о том, в Москву вновь прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, чтобы показать российскому руководству готовность продолжить диалог. Об этом сообщает «Царьград». В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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