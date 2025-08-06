Медосмотр станет строже: какие диагнозы теперь закрывают дорогу к рулю

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный список медицинских показаний и противопоказаний для водителей. Данные изменения, выявленные в постановлении правительства, касаются как психического, так и физического здоровья граждан, желающих управлять транспортными средствами. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Новый перечень противопоказаний
По информации, размещенной на официальном портале правовой информации, с 1 сентября в перечень противопоказаний включены общие расстройства психологического развития. Это новшество подразумевает, что такие заболевания, как детский аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, будут учитываться при оценке способности гражданина к безопасному вождению автомобиля. Помимо этого, в разделе, касающемся заболеваний органов зрения, произошло изменение: термин «ахроматопсия» заменен на более широкий — «аномалии цветового зрения», что может включать случаи, такие как дальтонизм.
С чем связано ужесточение
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев отметил, что ужесточение требований к водителям с психическими расстройствами является оправданной мерой. По его словам, данные заболевания увеличивают риски возникновения аварийных ситуаций на дорогах и влияют на способность водителя адекватно воспринимать дорожную обстановку и принимать своевременные решения.
Обновленный список заболеваний
Новый список медицинских противопоказаний включает 11 заболеваний, среди которых:
- Органические, включая симптоматические психические расстройства.
- Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
- Расстройства настроения (аффективные расстройства).
- Невротические расстройства, связанные со стрессом.
- Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
- Умственная отсталость.
- Общие расстройства психологического поведения.
- Психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
- Эпилепсия.
- Аномалии цветового зрения.
- Бинокулярная слепота.
Изменения в категориях заболеваний
Изменения в перечне медицинских противопоказаний касаются в основном пункта 7, куда включены расстройства психологического поведения. При этом менее значительные изменения затронули раздел по зрительным нарушениям, упраздняющий термин «ахроматопсия».
Практическое применение новых правил
Психиатр Дмитрий Стежков считает, что включение заболеваний, таких как аутизм, в список противопоказаний — это больше формальность. Врачи, как правило, уже имеют дело с подобными случаями и могут принять решение о возможности получения водительских прав на основе индивидуальной оценки состояния пациента.
Важно учитывать, что с 1 марта 2027 года дополнительно будут внедрены новые правила внеплановых медицинских осмотров для водителей с подозрением на серьезные заболевания. Это позволит более тщательно контролировать состояние здоровья водителей и обеспечивать безопасность на дорогах.
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