В России обновят список медицинских противопоказаний для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 1 сентября россияне с расстройствами психологического развития не смогут управлять автомобилем
С 1 сентября россияне с расстройствами психологического развития не смогут управлять автомобилем Фото:

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для допуска к управлению транспортными средствами. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — говорится в документе. Согласно новому документу, в перечень противопоказаний к управлению транспортом будут включены общие расстройства психологического развития. При этом в разделе, касающемся заболеваний органов зрения и их придаточного аппарата, вместо ахроматопсии указана аномалия цветового зрения.

По мнению заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, ужесточение критериев для получения водительских прав гражданами с такими диагнозами, как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, является обоснованной мерой. Он отметил, что данные болезни повышают риски возникновения опасных ситуаций на дорогах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября в России вступает в силу обновленный список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для допуска к управлению транспортными средствами. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — говорится в документе. Согласно новому документу, в перечень противопоказаний к управлению транспортом будут включены общие расстройства психологического развития. При этом в разделе, касающемся заболеваний органов зрения и их придаточного аппарата, вместо ахроматопсии указана аномалия цветового зрения. По мнению заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, ужесточение критериев для получения водительских прав гражданами с такими диагнозами, как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, является обоснованной мерой. Он отметил, что данные болезни повышают риски возникновения опасных ситуаций на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...