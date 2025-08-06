В России обновят список медицинских противопоказаний для водителей

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для допуска к управлению транспортными средствами. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — говорится в документе. Согласно новому документу, в перечень противопоказаний к управлению транспортом будут включены общие расстройства психологического развития. При этом в разделе, касающемся заболеваний органов зрения и их придаточного аппарата, вместо ахроматопсии указана аномалия цветового зрения.
По мнению заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, ужесточение критериев для получения водительских прав гражданами с такими диагнозами, как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, является обоснованной мерой. Он отметил, что данные болезни повышают риски возникновения опасных ситуаций на дорогах.
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