06 августа 2025

Трамп похвастался Мерцу результатами встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что беседа Уиткоффа и Путина оказалась продуктивной
Трамп считает, что беседа Уиткоффа и Путина оказалась продуктивной Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о неожиданно продуктивных итогах переговоров между своим спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, Трамп в телефонном разговоре с Мерцем подчеркнул, что встреча в Москве длилась около трех часов и завершилась результатами, которые превзошли ожидания обеих сторон. «Беседа Уиткоффа и Путина оказалась более продуктивной, чем ожидалось», — приводит BILD.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в Москве, оценивается Вашингтонской администрацией как успешная. Тем не менее, США все еще планируют ввести вторичные санкции против России.

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Президент США Дональд Трамп сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о неожиданно продуктивных итогах переговоров между своим спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, Трамп в телефонном разговоре с Мерцем подчеркнул, что встреча в Москве длилась около трех часов и завершилась результатами, которые превзошли ожидания обеих сторон. «Беседа Уиткоффа и Путина оказалась более продуктивной, чем ожидалось», — приводит BILD. Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в Москве, оценивается Вашингтонской администрацией как успешная. Тем не менее, США все еще планируют ввести вторичные санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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