Трамп: пошлины принесут американской экономике миллиарды долларов

Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа
Взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа, сообщил президент США
Взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа, сообщил президент США

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что введение «взаимных пошлин» принесет в американскую экономику миллиарды долларов. Об этом американский лидер написал в соцсетях.

«Введение импортных пошлин обеспечит поступление в экономику США миллиардов долларов, главным образом за счет государств, которые на протяжении многих лет использовали торговое сотрудничество с Соединенными Штатами в своих интересах», — сообщил Трамп. Его сообщение опубликовано в Truth Social. Он также добавил, что пошлины вступили в силу в полночь 7 августа.

Трамп решил ввести тарифы — импортные пошлины, которые уплачивают поставщики товаров из США. Изначально их хотели ввести в апреле, но произошло уже два переноса: на 9 июля, затем на 1 августа и впоследствии на 7 августа. Суть инициативы Трампа заключается в стремлении нормировать государственный бюджет США и исправить экономическую ситуацию в стране. Процент пошлин на сайте варьируется от 10% до 41%. Наиболее высокие тарифы введены по отношению к Сирии, Лаосу, Мьянме, Швейцарии, Ираку и Сербии.

