«Не удовлетворены приговором»: участник стрельбы в свердловском клубе рвется на волю

07 августа 2025 в 16:57 Размер текста - 17 +

Уральского боксера застрелили из пистолета два года назад Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера Сергей Мальцев — осужденный по делу об убийстве боксера Александра Максимова из Каменска-Уральского — пытается вырваться из колонии. Его защита подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, гласит картотека инстанции. Рассмотрение жалобы назначено на 18 августа. Близкие погибшего считают, что Мальцев получил мягкий приговор. Весной суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, признав виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда (п. «б, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Второй подсудимый Олег Бабушкин, как писало URA.RU, уехал на спецоперацию, не дожидаясь приговора. «Мы не получили удовлетворение приговором. Может ли вообще в таком вопросе быть удовлетворение? Сейчас вот [Мальцев] обжалует срок. Особенно он стал это делать после того, как [один из потерпевших] попал в ситуацию со стрельбой в другом клубе», — сказала близкая подруга Максимова. Убийство в ночном клубе Joy произошло ночью 12 августа 2023 года. По предварительным данным, Максимов поругался с Бабушкиным и Мальцевым в туалете заведения, после чего Бабушкин достал пистолет и три раза выстрелил в боксера. Друг погибшего Владимир Нечаев пытался помочь товарищу, но Мальцев ранил его в живот. 15 марта прошлого года Бабушкина признали виновным в убийстве (дали 14 лет колонии), а Мальцева — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (приговорили к четырем годам). Позже приговор отменили и направили на новое рассмотрение. Новый приговор получил только Мальцев. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.

