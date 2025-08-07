МВД: работу «чача-мобиля» с кустарным алкоголем пресекли в Геленджике еще в июле

В МВД рассказали, что факт незаконной продажи вина выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка
В МВД рассказали, что факт незаконной продажи вина выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка
Туристы в Сочи умерли от паленой чачи

Полиция пресекла продажу суррогатного алкоголя из «чача-мобиля» в Геленджике еще 22 июля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Работу „чача-мобиля“ в Геленджике, о котором писали СМИ на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля», — заявили РИА Новости в ведомстве. По данным МВД, факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый полиции села Кабардинка. Продавцом оказался 55-летний уроженец Республики Абхазия, у которого изъяли 161 литр продукции.

Представители ведомства пояснили, что видео с «чача-мобилем», распространившееся в telegram-каналах, снято ранее и не связано с последними случаями массового отравления. Они также уточнили, что вопрос о привлечении нарушителя к ответственности решается.

Массовое отравление людей самодельным алкоголем ранее произошло на рынке «Казачий» в федеральной территории «Сириус», где после употребления некачественной продукции несколько человек попали в больницу, а трое скончались. По этому факту возбуждено уголовное дело, задержаны две подозреваемые. Одну из них суд отправил под стражу на два месяца. Подробнее о происшествии  — в материале URA.RU.

