МВД: работу «чача-мобиля» с кустарным алкоголем пресекли в Геленджике еще в июле

Полиция пресекла продажу суррогатного алкоголя из «чача-мобиля» в Геленджике еще 22 июля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«Работу „чача-мобиля“ в Геленджике, о котором писали СМИ на фоне массового отравления кустарным алкоголем, пресекли еще 22 июля», — заявили РИА Новости в ведомстве. По данным МВД, факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый полиции села Кабардинка. Продавцом оказался 55-летний уроженец Республики Абхазия, у которого изъяли 161 литр продукции.
Представители ведомства пояснили, что видео с «чача-мобилем», распространившееся в telegram-каналах, снято ранее и не связано с последними случаями массового отравления. Они также уточнили, что вопрос о привлечении нарушителя к ответственности решается.
Массовое отравление людей самодельным алкоголем ранее произошло на рынке «Казачий» в федеральной территории «Сириус», где после употребления некачественной продукции несколько человек попали в больницу, а трое скончались. По этому факту возбуждено уголовное дело, задержаны две подозреваемые. Одну из них суд отправил под стражу на два месяца. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
