В США раскрыли, в какой атмосфере поговорили Путин и Трамп

WSJ: разговоры лидеров США и России проходили в дружественной атмосфере
Атмосферы телефонных разговоров Трампа и США проходили в дружественной атмосфере, сообщил The Wall Street Journal
Атмосферы телефонных разговоров Трампа и США проходили в дружественной атмосфере, сообщил The Wall Street Journal
Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонные разговоры в дружественной атмосфере. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

«Их разговоры, по словам высокопоставленного чиновника администрации, были типично дружескими», — сообщил источник. Его слова приводит The Wall Street Journal. Отмечается, что лидер Штатов часто говорит о цели «оживления» американско-российских отношений стран, в частности, экономического сотрудничества.

Ранее, 3 июля, президенты России и США провели шестой с начала года телефонный разговор, который, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отличался прагматичным и деловым характером. Тогда стороны обсудили вопросы урегулирования на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и экономическое сотрудничество, при этом Владимир Путин подчеркнул неизменность позиций Москвы по украинскому вопросу.

