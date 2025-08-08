Бойца ЦВО, объявленного дезертиром, признали пропавшим без вести

Бойца ЦВО Захара Демидова, объявленного ранее дезертиром, признали пропавшим без вести. Об этом URA.RU рассказала его жена Ольга. Ранее агентство писало о том, что солдат не вернулся из боя, был признан самовольно оставившим часть, и семья боролась за его честное имя.
«Пришло извещение из военкомата. Там написано, что рядовой Демидов пропал без вести 17.04. при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Пригласили подъехать, дадут более подробную информацию. Конечно, это лучше, чем если бы муж числился дезертиром, об этом даже речи не идет. Чтобы детям за него не было стыдно», — объяснила Ольга Демидова.
Теперь семья готовится сдать анализ на ДНК. Он необходим, чтобы в случае обнаружения останков бойца его можно было идентифицировать и предать земле.
Наше агентство дважды писало про Захара. В феврале боец из спецотряда «Шторм V» был тяжело ранен во время штурма и неделю пролежал в блиндаже с мертвыми и умирающими товарищами под непрекращающимся огнем. Потом, истекая кровью, десять километров полз к своим. Ему повезло выжить — одному из десятков солдат.
В конце марта, выйдя из госпиталя, он вернулся на фронт и пропал после боевого задания. Изначально ему был присвоен статус СОЧ, но семья не поверила в дезертирство и решила отстоять честное имя своего мужа и отца. У Захара трое детей — сын и две дочери. До начала СВО он работал оператором на телеканалах и интернет-изданиях. В Екатеринбурге он трудился на 41-м и 4-м телеканалах, в изданиях Life и КП. В 2015-м Демидовы перебрались в Тулун Иркутской области, там Захар был монтажером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.