Путин обсудил с Моди украинский конфликт перед встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом сообщил сам Моди. Диалог прошел накануне запланированной встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
«У нас состоялся очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за информацию о последних событиях на Украине... С нетерпением жду встречи с президентом Путиным в Индии в конце этого года», — написал Моди на своей странице в соцсети Х.
В ходе обсуждения также был рассмотрен ход реализации двусторонней повестки. Кроме того, индийский премьер и российский лидер подтвердили готовность сторон к дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко. В ходе переговоров лидеры рассмотрели результаты российско-американских переговоров, а также инициативу США по организации мирных консультаций. В рамках диалога глава российского государства подробно ознакомил белорусского коллегу с основными аспектами состоявшихся в Кремле переговоров, а также с достигнутыми договоренностями относительно предстоящей встречи президентов России и Штатов.
