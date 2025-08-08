08 августа 2025

Ушаков: следующая встреча Путина и Трампа пройдет на территории России

Ушаков рассказал, что Трамп получил приглашение в Россию
Москва рассчитывает, что следующая после переговоров на Аляске встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится на территории России. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы рассчитываем, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России. Соответствующее приглашение Трампу уже направлено», — заявил Ушаков. Его слова передает ТАСС

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Это станет первым раундом переговоров между лидерами двух стран после длительного перерыва. Подобные переговоры традиционно сопровождаются обменом визитами, и Москва уже направила приглашение Трампу посетить Россию для следующего этапа диалога.

