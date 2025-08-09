«Аляска — мост между народами»: губернатор штата оценил историческую встречу Путина и Трампа

Губернатор Аляски Данливи поприветствовал встречу Трампа и Путина в своем штате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Аляски обрадовался, что встреча Путина и Трампа пройдет именно в его штате
Губернатор Аляски обрадовался, что встреча Путина и Трампа пройдет именно в его штате Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил о готовности региона принять на своей территории саммит президентов России и США. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, что этот штат всегда был мостом между российским и американским народами. 

«Я приветствую проведение встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным здесь, в замечательном штате Аляска. <…> Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал Данливи в соцсетях. 

О близости народов США и России также говорил и помощник президента России Юрий Ушаков. Он назвал вполне логичным исход встречу между лидерами государств именно на этой территории. О личной встрече с российским главой Владимиром Путиным лично сказал президент США Дональд Трамп ночью 9 августа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил о готовности региона принять на своей территории саммит президентов России и США. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул, что этот штат всегда был мостом между российским и американским народами.  «Я приветствую проведение встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным здесь, в замечательном штате Аляска. <…> Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал Данливи в соцсетях.  О близости народов США и России также говорил и помощник президента России Юрий Ушаков. Он назвал вполне логичным исход встречу между лидерами государств именно на этой территории. О личной встрече с российским главой Владимиром Путиным лично сказал президент США Дональд Трамп ночью 9 августа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...