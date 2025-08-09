Руководство завода в Башкирии, где прогремел, раскрыло все подробности

БСК: взрыв на предприятии произошел при результате разгерметизации трубопровода
В Башкирии прогремел взрыв на заводе
В Башкирии прогремел взрыв на заводе Фото:
новость из сюжета
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

На производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в Башкирии прокомментировали взрыв, сообщив, что на предприятии произошел технологический инцидент при подготовке комплекса винилхлорида-поливинилхлорида к капитальному ремонту. Руководство предприятия сообщило, что в результате разгерметизации технологического трубопровода пирогаза по сварному шву пострадали рабочие, которые получили необходимую помощь и были направлены в медицинские учреждения.

«На производственной площадке „Каустик“ АО „Башкирская содовая компания“ (БСК) произошел технологический инцидент. При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», — уточнили представители компании на сайте. Всем пострадавшим, которые находились рядом с местом происшествия, своевременно оказана первая помощь.

После чего пострадавших оперативно транспортировали в лечебные учреждения для получения необходимой специализированной помощи. Случаев с летальным исходом не зафиксировано.

На месте происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы, включая подразделения МЧС, медицинские бригады и специалистов Росприроднадзора. Для координации действий был создан оперативный штаб с участием топ-менеджмента предприятия.

Поврежденный трубопровод оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать ситуацию. Ведется постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Ранее в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». СК начал проверку, представители ведомства также сообщили, что в больницы были доставлены 22 человека. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой отписывает актуальные новости ЧП.

