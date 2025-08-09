Российские военные из 68-й дивизии группировки войск «Запад» продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ в районе Купянска (Харьковская область). Для массированного поражения позиций противника использовалась система управления FPV-дронами «Гроза Леска». Тем временем ВС РФ также продолжают наступление в Сумской области, срывая украинское наступление. Также в Минобороны сообщили об освобождении Яблоновки в ДНР. Причем еще в июне была освобождена другая Яблоновка — в Сумской области. Подробнее об обстановке в зоне спецоперации на Украине — на карте URA.RU.
Гроза на украинском фронте: купянское направление
Российские военные нанесли массированный удар по позициям украинских военных в районе Купянска. Об этом сообщили военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале.
«Воины-гвардейцы 68-й дивизии группировки „Запад“ днем и ночью продолжают охоту на транспорт и боевиков ВСУ вокруг Купянска в Харьковской области, поддерживая штурм города. Уничтожать врага активно помогает система управления FPV „Гроза Леска“ на оптоволокне», — рассказали журналисты.
Система «Гроза Леска» позволяет оператору управлять FPV-дронами на значительном удалении даже в условиях сложного радиоэлектронного противодействия со стороны украинских военных. Это дает возможность своевременно выявлять и поражать колонны техники, а также скрытые позиции противника.
Минус 60% штурмовиков ВСУ: сумское направление
Российские военные уничтожили около 60% личного состава украинских штурмовых подразделений. Те изначально пытались противостоять российским солдатам, организовав три попытки наступления в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Российские подразделения подавили попытки наступления ВСУ при помощи артиллерии и разведывательных средств. Кроме того, были задействованы беспилотники для корректировки огня по выявленным целям. Также сообщается о продолжении боев в районе Юнаковки. На сумском направлении также сохраняется напряженная обстановка на участке Кондратовка — Алексеевка — Андреевка, передают военкоры в telegram-канале «Два майора».
Запорожское направление
Военкоры сообщают о штурме Степногорска российскими солдатами. Бои продолжаются, серьезных изменений в линии боевого соприкосновения не наблюдается.
Российские системы ПВО в Запорожской области также сбили украинский истребитель Су-27. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Тактические успехи: донецкий фронт
Южнодонецкое направление
Российские войска добились тактических успехов на нескольких участках Донецкого фронта, в том числе в районах Темировки и Константиновки. Об этом сообщили военкоры, ссылаясь на актуальные данные с места боевых действий. Также продолжаются ожесточенные столкновения в районах населенных пунктов Искра и Александроград. Основные успехи российские войска зафиксировали вблизи Темировки. Об этом пишет telegram-канал WarGonzo. В Минобороны РФ также сообщили об освобождении Яблоновки в ДНР.
Покровское направление
Кроме того, сообщается о напряженных боях на Покровском (красноармейском) направлении, где на участке Чунишино — Лысовка — Сухой Яр ситуация остается сложной. В самом Покровске (Красноармейске) российские подразделения продолжают расширять зону контроля.
Константиновское направление
На Константиновском направлении фиксируется охват города с западной стороны, а в районе населенных пунктов Полтавка и Русин Яр также отмечаются тактические успехи российских сил. Об этом также пишут военкоры.
Краснолиманское направление.
Российские военные продолжают наступление на востоке Украины. По данным военкоров, подразделения ВС РФ закрепились в северной части села Торское и ведут бои в населенных пунктах Среднее и Шандриголово. Кроме того, отмечается продвижение российских войск в районе Серебряного лесничества на границе Донецкой и Луганской народных республик.
Харьковское и купянское направления
Российские военные продвинулись в районе Волчанска, а также в районах Липцов и Волчанских Хуторов. Как уточняют военкоры, на купянском направлении также продолжаются интенсивные бои в районах населенных пунктов Московка и Соболевка. Кроме того, источники отмечают, что российские силы установили контроль над железнодорожной станцией Кооптах, расположенной на юго-западе Купянска. сообщении.
Новая попытка вторжения ВСУ провалилась
В Климовском районе Брянской области ВС РФ предотвратили проникновение украинских диверсантов в составе 15 человек. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». По их данным, попытка прорыва произошла около 6:00 в районе населенного пункта Манев. Официально информацию об этом не подтверждали.
Угроза атаки БПЛА по России
В Татарстане днем была объявлена угроза атаки дронов ВСУ для трех городов — Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Ведомство призвало жителей соблюдать меры безопасности и спуститься в укрытия. В Минобороны РФ до этого писали, что текущей ночью средствами ПВО были подавлены 97 дронов ВСУ. С пяти до восьми утра (мск) также был уничтожен 21 дрон противника, уточнили в военном ведомстве.
