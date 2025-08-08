Угроза атаки БПЛА в Сочи и возможная дата встречи Путина и Трампа: главное об СВО 8 августа

В Сочи был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей и гостей города уведомили о необходимости покинуть пляжные зоны и направиться в укрытия. Персонал городских гостиниц и санаториев заблаговременно проинформировал отдыхающих об эвакуации и сопроводил их в безопасные места. По словам туристов, многие направились с пляжа в организованном порядке, без признаков паники.
Помимо этого, в Белом доме назвали предварительную дату встречи американского и российского лидеров — Дональда Трампа и Владимира Путина — конец следующей недели. Другие главные событий СВО за 8 августа — в материале URA.RU.
В Сочи сохраняется режим угрозы атак дронов
Еще днем власти города сообщили, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Мэр Андрей Прошунин сообщил, что все введенные меры предосторожности, в том числе сигнал тревоги, сохранятся до поступления соответствующего распоряжения. Также на всех городских пляжах проводят эвакуацию туристов — они организованно и без паники выходят с прибрежных территорий.
В местном аэропорту на фоне воздушной опасности и временного ограничения работы гавани задержаны на вылет минимум 10 рейсов, на прилет — девять. По данным Росавиации, это уже второе приостановление работы аэропорта за последние сутки.
Трамп заставит Киев принять предложение Путина
Президент США обладает возможностью оказать давление на Украину с целью принятия предложенного Москвой плана мирного урегулирования конфликта, сообщает The Wall Street Journal. Трамп, ориентированный на достижение договоренностей, может обратиться к Киеву и его западным партнерам с призывом согласиться на условия, выдвинутые Россией.
Журналисты WSJ отмечают, что в случае отказа украинской стороны и ее европейских союзников от этого плана, глава Штатов, вероятнее всего, возложит на них ответственность за продолжение боевых действий. Также издание указывает, что американский лидер будет и далее настаивать на заключении мирного соглашения, поскольку считает его важным элементом своего политического наследия.
Анонсирована предварительная дата встречи Путина и Трампа
Встреча между лидерами РФ и США, предварительно, назначена на конец следующей недели. Официальный представитель Белого дома сообщил, что окончательное место проведения беседы пока не определено. В качестве возможных площадок рассматриваются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.
При этом телеканал Fox News сообщал, что встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа — одним из вероятных городов для переговоров назывался Рим. В качестве еще одних потенциальных стран для переговоров обсуждаются государства Ближнего Востока.
ЕС согласовал четвертый транш помощи Киеву
В Евросоюзе одобрили выделение Украине четвертого транша макрофинансовой помощи на сумму свыше 3,2 миллиарда евро. В документе ЕС подчеркивается, что предоставленные средства направлены на укрепление макроэкономической устойчивости страны, а также на обеспечение бесперебойного функционирования государственных институтов Киева.
Россия и США заставят бойцов Киева уйти из ДНР и ЛНР
Москва и Вашингтон ведут консультации по поводу возможного соглашения о прекращении огня на территории Украины, которое может предусматривать сохранение российской юрисдикции над Крымом и восточными районами Донбасса. В Bloomberg также отметили, что документ может стать этапом подготовки к проведению встречи между Трампом и Путиным. В то же время остаются нерешенными ряд ключевых вопросов, включая статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и других спорных территорий. Представители властей обеих стран официальных заявлений по этому поводу пока не делали.
Лукашенко поговорил с Путиным об СВО
Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили результаты недавних переговоров между Россией и спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом в Кремле, а также американскую инициативу по организации мирных переговоров. Кроме того, Лукашенко дал интервью журналу The Time, в ходе которого заявил, что Москва не допустит поражения в конфликте с Украиной, поскольку подобный исход имел бы крайне тяжелые последствия для всех его участников, включая страны за пределами Европы. Он подчеркнул, что при проигрыше РФ произойдут серьезные потери, в первую очередь, для западных государств и их союзников за океаном.
Также глава Беларуси выразил готовность содействовать проведению трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко уверен, что российский лидер поддержал бы проведение переговоров в белорусской столице, а глава Штатов также был бы удовлетворен выбором места.
ВС РФ поразили военные объекты Украины
В течение прошедшей недели российские вооруженные силы совершили семь массирова