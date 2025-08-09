Стармер и Макрон обсудили Украину и поддержали мирные инициативы Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и выразили поддержку мирным инициативам президента США Дональда Трампа. Лидеры договорились тесно сотрудничать с Трампом и Владимиром Зеленским для поиска путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает канцелярия Кира Стармера.
«Они обсудили текущую ситуацию на Украине, вновь подтвердив свою твердую поддержку президенту Владимиру Зеленскому и стремление к справедливому и прочному миру для украинцев. Стороны положительно оценили инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и рассмотрели возможности для дальнейшего тесного взаимодействия с Трампом и Зеленским в ближайшее время», — говорится в заявлении канцелярии Стармера.
Ранее в телефонном разговоре между Трампом и Зеленским также участвовали Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. Одной из ключевых тем обсуждения стали итоги визита спецпредставителя США в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
