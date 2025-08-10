Экономист предрек завершение гибридной войны между Россией и США

Экономист Суслов: гибридная война между Россией и США подойдет к концу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Период гибридной войны начался с приходом экс-президента США Джо Байдена на пост, заявил эксперт
Период гибридной войны начался с приходом экс-президента США Джо Байдена на пост, заявил эксперт Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Период гибридной войны США и РФ может подойти к концу после предстоящей встречи лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Это говорит о том, что период гибридной войны между Россией и Соединенными Штатами», — заявил Суслов. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что эта война началась с приходом бывшего президента США Джо Байдена.

Встреча лидеров стран пройдет 15 августа на Аляске. Это будет первая их встреча с начала специальной военной операции на Украине. Политолог и член СПЧ при президенте России Александр Ионов заявлял, сам факт проведения встречи говорит о готовности обсуждать условия, предложенные Россией. Его слова приводит Pravda.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Период гибридной войны США и РФ может подойти к концу после предстоящей встречи лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. «Это говорит о том, что период гибридной войны между Россией и Соединенными Штатами», — заявил Суслов. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что эта война началась с приходом бывшего президента США Джо Байдена. Встреча лидеров стран пройдет 15 августа на Аляске. Это будет первая их встреча с начала специальной военной операции на Украине. Политолог и член СПЧ при президенте России Александр Ионов заявлял, сам факт проведения встречи говорит о готовности обсуждать условия, предложенные Россией. Его слова приводит Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...