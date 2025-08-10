Профессор Зубок: выбор Аляски — способ Трампа изолировать переговоры от Европы

Президент США Дональд Трамп выбрал Аляску для переговоров с Россией для того, чтобы изолировать их от Европы. С таким предположением выступил профессор истории Лондонской школы экономики и политических наук Владислав Зубок.
«Мне кажется, что главная символическая нагрузка – это неожиданный разворот глобуса от Атлантики и Европы к Тихому океану и Азии. Кремль как бы говорит Трампу: "Тут между нами лишь 81 километр, и нас никто не разделяет"», — заявил Зубок. Он отметил, что под «никем» имеются ввиду Евросоюз, НАТО и Великобритания. Также историк предположил, что Трамп возражает против такого символизма.
Ранее эксперты и официальные лица отмечали, что ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине, могут предпринять попытки сорвать переговоры президентов России и США, назначенные на 15 августа на Аляске. По мнению аналитиков, выбор места встречи связан с желанием Вашингтона минимизировать влияние Европы и Киева на процесс урегулирования, а также символизирует новый вектор в российско-американском диалоге.
