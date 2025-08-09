Личная обида Зеленского и возможные провокации: реакция мира на скорые переговоры Путина и Трампа

Дмитриев заявил о возможных попытках срыва встречи Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Ряд стран, мечтающих о продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать скорую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такой же позиции придерживается экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл. URA-RU публикует реакцию мировых лидеров и не только на предстоящие личные переговоры Путина и Трампа.

Россия

Некоторые страны попытаются сорвать встречу Путина и Трампа

По мнению Кирилла Дмитриева, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине, предпримут значительные попытки сорвать предстоящие переговоры между президентами России и США. Для достижения этой цели, по его словам, будут использоваться масштабные провокации и распространение дезинформации.

"Рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал он в своем telegram-канале.

США

Вашингтон хочет минимизировать влияние Европы на спецоперацию

Американская администрация пересмотрела свою стратегию по разрешению украинского кризиса: теперь Вашингтон стремится минимизировать влияние отдельных европейских стран и представителей Киева на переговорный процесс, чтобы ускорить достижение мирного соглашения. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, посчитав это странным.

«Зеленский злится из-за того, что не только Украину не позвали, но еще и Европу. [Британский премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [федеральный канцлер Германии Фридрих] Мерц — все они пропали с радара. Очевидно, что Трамп позвонил некоторым из них, но скорее всего только чтобы передать указания, чтобы они не лезли», — отметил Дэвис на своем youtube-канале.

Причем еще относительно недавно представители Белого дома утверждали, что любые решения по Украине должны приниматься с участием Киева, однако эти заявления были «пустыми словами», подчеркнул эксперт. По его мнению, сейчас Вашингтон действует иначе. «Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить», — пояснил Дэвис.

Встреча Путина и Трампа имеет глобальное значение

Предстоящая встреча Путина и Трампа имеет значение для всего мира, она поможет снизить напряженность между Москвой и Вашингтоном и нормализовать двусторонние отношения. Такое мнение высказал экс-американский конгрессмен-демократ Деннис Кусинич.

«Эта встреча имеет глобальное значение. США и России следует быть друзьями, работать сообща ради мира и процветания. Первый шаг состоит в том, чтобы понять опасения друг друга», — отметил, Кусинич, который был одним из основателей рабочей группы в Палате представителей Конгресса США по укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с Россией.

Он добавил, что одного лишь прекращения огня на Украине недостаточно, чтобы положить конец конфликту. США должны убедиться, что ЕС воздержится от агрессии, а если конечной целью [Вашингтона], действительно, является мир, то распустить НАТО», — подчеркнул Кусинич. По его мнению, встреча двух лидеров «поможет прекратить страдания» в России и на Украине, вызванные конфликтом. «Президент Трамп может изменить эту ситуацию», — добавил бывший законодатель США.

Деннис Кусинич подчеркнул, что Путин продемонстрировал терпение, силу и рассудительность. «Любые дипломатические контакты между ним и президентом Трампом снизят напряженность между нашими странами», — убежден экс-конгрессмен.

Аляска

На Аляске рады организовать встречу Путина и Трампа

Губернатор Аляски Майк Данливи выразил готовность принять на территории штата встречу президентов России и Соединенных Штатов. Сообщение об этом он разместил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Я приветствую проведение встречи между Трампом и Путиным здесь, в замечательном штате Аляска. <…> Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал Данливи в соцсетях.

Саммит Путина и Трампа могут привести к реальному прогрессу

Сенатор-республиканка от Аляски Лиза Мурковски надеется, что саммит Путина и Трампа поспособствует установлению мира на Украине: «Это еще одна возможность для Арктики выступить площадкой, объединяющей мировых лидеров для заключения значимых соглашений... Я надеюсь, что эти обсуждения приведут к реальному прогрессу и помогут завершить войну на справедливых условиях», — написала она в соцсети X.

Украина

Владимир Зеленский убежден, что любые обсуждения, связанные с украинским конфликтом и без самого Киева — это бесполезные решения. Так он отреагировал на факт того, что его не пригласили на личную встречу Путина с  Трампом.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Остальные

«Заморозка» конфликта может быть близка

Премьер-министр Польши заявил, что «заморозка» спецоперации на Украине может быть близка, поскольку намечаются какие-либо изменения после переговоров Трампа и Путина. «Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу сказать конец, но замораживание конфликта — ближе, чем дальше», — сказал Туск во время пресс-конференции после переговоров с  Зеленским.

Саммит на Аляске может стать «хорошей новостью» по Украине

Предстоящая встреча президентов России и США способна принести «хорошую новость» насчет урегулирования конфликта на Украине, и козыри в этой ситуации находятся в руках Москвы. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС экс-аналитик ЦРУ высокого ранга, готовивший и проводивший ранее разведбрифинги для американских лидеров, Рэй Макговерн. «Саммит на Аляске может стать хорошей новостью для мира, который в конце концов наступит», — убежден ветеран спецслужб США, ныне являющийся антивоенным активистом и правозащитником.

Украина и Европа могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Украина и Европа могут попытаться не допустить встречи президентов России и США. В Такое предположение сделал бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в соцсети Х. «Несомненно, силы в Европе и на Украине, кровно заинтересованные в продолжении конфликта, будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным», — написал он.

