Вэнс: США стремятся к урегулированию на Украине с учетом линии соприкосновения

В США учитывают мнения РФ и Украины при достижении мира в конфликте, заявил Вэнс
В США учитывают мнения РФ и Украины при достижении мира в конфликте, заявил Вэнс Фото:
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Вашингтон в вопросе урегулирования конфликта на Украине исходит из текущей линии разграничения сторон и стремится выработать такое решение, которое устраивало бы как Москву, так и Киев. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно», — заявил Вэнс. Интервью у него взял телеканал Fox News.

Он также отметил, что власти Штатов планируют прекратить поставки военной помощи Киеву — это связано с нарастающей усталостью американских граждан от расходов на данные цели. Американский президент Дональд Трамп придерживается аналогичной точки зрения. Джей Ди Вэнс подчеркнул, что если в Европе захотят приобрести у Штатов вооружение для передачи Украине, то страна не будет препятствовать этому. 

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске — выбор обусловлен ее территориальной близостью к России. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что во время переговоров будет достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта. 

