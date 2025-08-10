Мерц надеется, что переговоры Трампа и Путина приведут к миру на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на достижение существенного прогресса в урегулировании украинского конфликта во время предстоящих переговоров лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Он заявил, что пора положить конец текущему кризису.
«Мы надеемся на прорыв в пятницу. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине. Пора положить конец конфликту», — заявил Мерц телеканалу ARD.
Он сообщил, что планирует провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом в воскресенье. Подготовка к этим консультациям ведется на общеевропейском уровне в тесном взаимодействии с правительством США. Фридрих Мерц выразил надежду, что в предстоящей встрече примут участие представители украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского.
Также он подчеркнул, что недопустимо обсуждение или принятие решений по территориальным вопросам между РФ и Штатами без участия европейских стран и самой Украины. Канцлер уверен, что американская сторона придерживается аналогичной позиции — именно по этой причине осуществляется столь тесная координация действий.
Переговоры между Путиным и Трампом назначены на 15 августа, они пройдут на Аляске. Главным вопросом встречи станет поиск путей установления мира на Украине. По информации западных СМИ, среди рассматриваемых вариантов могут быть обмен территориями, а также отказ Киева от планов по вступлению в НАТО.
В Кремле подтвердили уже дату и место проведения саммита. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что выбор Аляски обусловлен ее территориальной близостью к России — это позволит делегациям добраться до места встречи через Берингов пролив. Ближайшие дни будут посвящены интенсивной подготовке деталей мероприятия. При этом он подчеркнул, что переговорный процесс будет сложным.
