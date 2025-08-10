10 августа 2025

В Свердловской области перестал работать популярный мессенджер

Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе Telegram и Wplace
Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram и недавно ставшего популярным интерактивного сайта для рисования Wplace. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.

По словам пользователей, больше всего сбоев в работе Telegram наблюдается в Екатеринбурге и Первоуральске. Больше всего проблем фиксируются в мобильной версии мессенджера.  Сбой наблюдается также в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Ярославской области и Нижегородской области.

Также сайт Wplace, на котором любой человек может нарисовать на карте мира пиксельный рисунок, сталкивается с проблемами. Пользователи жалуются на медленную загрузку сайта, и невозможность зайти в личный кабинет.

Ранее в Свердловской области массово перестал работать интернет. Из-за этого в одном из городов перестали принимать оплату по картам. Подробнее об ограничениях в работе интернета в регионе — в сюжете URA.RU

