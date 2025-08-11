ФСБ раскрыла детали теракта в «Алых парусах»

Убийство основатель добровольческого батальона "Арбат" и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, совершенное в феврале 2025 года в жилищном комплексе "Алые паруса", признано терактом. Об этом сообщили в ФСБ.
Убийство Саркисяна было совершено смертником и является терактом. Ранее, сразу после происшествия, ходили разные слухи и домыслы о том, кто мог быть причастен к преступлению.
Саркисян погиб во время взрыва в престижном ЖК "Алые паруса" в Москве 3 февраля 2025 года. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти мужчину не удалось. Вероятно, бомба была прикреплена к телу смертника. С самого начала основной версией следствия был украинский след. На статью "Теракт" дело было переквалифицировано в конце июля текущего года.
