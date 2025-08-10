10 августа 2025

Молодежь в Перми скупает разовые билеты для проезда в транспорте

Более 13 тысяч пермяков покупали разовые билеты для проезда в транспорте
Каждый месяц около 110 пермяков покупают разовые билеты
Более 13 тысяч пассажиров в Перми покупали разовые билеты для оплаты проезда в транспорте. Новый способ оплаты пользуется популярностью у молодежи и туристов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России».

«За четыре месяца пермяки приобрели в почтовых отделениях Перми 13 483 разовых проездных билета. Это вдвое больше, чем пополняемых транспортных карт за тот же период. Ежемесячно порядка 110 горожан обращаются на почту за покупкой разовых билетов. Наиболее активные покупатели — молодежь и туристы», — сообщили URA.RU в «Почте России».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отменили оплату наличными в общественном транспорте. Вместо этого с 12 апреля ввели разовые билеты, которые нужно покупать заранее. Оплатить поездку также можно с помощью транспортных или банковских карт. Подробнее о доступных способах оплаты проезда в пермском транспорте — в материале URA.RU.

