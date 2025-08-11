Президент Беларуси Лукашенко порадовался прямым рейсам из Челябинска в Минск. Видео

Встреча губернатора Текслера и президента Лукашенко состоялась 11 августа
Встреча губернатора Текслера и президента Лукашенко состоялась 11 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил прямое авиасообщение между Челябинском и Минском во время встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Это следует из видео в telegram-канале «ПУЛ N74». Встреча прошла в рамках рабочего визита челябинской делегации в Беларусь.

«Как долетели?» — поинтересовался Лукашенко. «Прекрасно, уже четвертый день здесь», — ответил Текслер. «Вот что такое рейсы, прямые!» — отметил президент Беларуси.

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером работает в Беларуси с 8 августа. Основная цель визита — развитие сотрудничества в экономической, культурной и социальной сферах. 9 августа было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Челябинском и Могилевом. В рамках рабочей поездки Текслер также протестировал белорусскую сельхозтехнику, совершив пробный проезд на хлебоуборочном комбайне в Гомельской области.

Также, как ранее сообщало URA.RU, c 22 июня авиакомпания Red Wings увеличила частоту прямых рейсов по маршруту Челябинск-Минск до двух раз в неделю. Вылеты осуществляются по пятницам и воскресеньям.

