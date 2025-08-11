Ольга Колбасина, проходящая в статусе ответчика по иску на 3,9 млрд рублей к основателю ЮГК Константину Струкову, является не женой главы регионального следкома Алексея Колбасина, а, вероятно, его матерью. Об этом URA.RU рассказали источники.
«Колбасина 1957 года рождения. Колбасин — 1978 года. С большой долей вероятности она приходится ему матерью», — рассказал источник.
По данным базы ФССП, в отношении Ольги Колбасиной 1 августа Пластским горсудом также были приняты обеспечительные меры. Ее счета арестованы.
URA.RU связалось с Колбасиной. По ее словам, она не в курсе ситуации: живет в другом регионе, никто ее не уведомлял и не связывался. А к тому, о чем указано в иске Генпрокуратуры, она не имеет никакого отношения, добавила Колбасина.
По данным сервиса СБИС, с октября 2023 года Колбасина зарегистрировала в Екатеринбурге компанию «Центр Непрерывного Бизнес Образования» (ООО ЦНБО). Фирма занимается обучением и имеет выручку в 2,5 млн рублей. По данным бухгалтерского баланса 2024 года, сумма текущих займов составляет 19 млн рублей.
Ранее публиковалась информация, что среди ответчиков числится жена Колбасина. Всего же по иску Генпрокуратуры РФ проходит девять человек. Среди них: Струков, Колбасин, Колбасина, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов, Андрей Верзилин, Елена Додик и Артем Клецкин. Личность еще одного из ответчиков не раскрывается. На их счета наложены обеспечительные меры.
Предварительно, в иске указано, что компания Струкова нанесла вред окружающей природе на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Соответчики, как полагают в ведомстве, не обеспечили должный контроль за производством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!