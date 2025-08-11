В Тюменской области временно отключат телевидение и радио

РТРС проведет в Тюменской области обслуживание сетей с 11 по 15 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение проведут для профилактики оборудования
Отключение проведут для профилактики оборудования Фото:

В населенных пунктах Тюменской области с 11 по 15 августа временно отключат телерадиовещание. Это коснется сел Упорово, Шабаново и Гагарино, сообщает со ссылкой на РТРС инфоцентр регионального правительства. 

«РТРС проводит плановые профилактические работы. Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций ожидается в нескольких населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Известно, что отключение пройдет в следующие периоды:

  • Упорово — 11-13 августа с 09:00 до 17:00;
  • Шабаново — 12-14 августа с 09:00 до 17:00;
  • Гагарино — 13-15 августа с 10:00 до 17:00.

Отмечается, что отключение будет проводиться в один из дней указанного диапазона. Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18 и 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В населенных пунктах Тюменской области с 11 по 15 августа временно отключат телерадиовещание. Это коснется сел Упорово, Шабаново и Гагарино, сообщает со ссылкой на РТРС инфоцентр регионального правительства.  «РТРС проводит плановые профилактические работы. Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций ожидается в нескольких населенных пунктах», — говорится в сообщении. Известно, что отключение пройдет в следующие периоды: Отмечается, что отключение будет проводиться в один из дней указанного диапазона. Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18 и 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...