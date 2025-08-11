В Тюменской области временно отключат телевидение и радио

В населенных пунктах Тюменской области с 11 по 15 августа временно отключат телерадиовещание. Это коснется сел Упорово, Шабаново и Гагарино, сообщает со ссылкой на РТРС инфоцентр регионального правительства.
«РТРС проводит плановые профилактические работы. Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций ожидается в нескольких населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Известно, что отключение пройдет в следующие периоды:
- Упорово — 11-13 августа с 09:00 до 17:00;
- Шабаново — 12-14 августа с 09:00 до 17:00;
- Гагарино — 13-15 августа с 10:00 до 17:00.
Отмечается, что отключение будет проводиться в один из дней указанного диапазона. Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18 и 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни.
