Политолог Батюк: Европа долго не протянет

Европа не сможет долго снабжать ВСУ вооружением. Как отметил в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, такая финансовая нагрузка создаст ЕС финансовые и технологические проблемы.
«Судя по настроениям в европейских коридорах власти, надолго их не хватит. Выдержать длинную военную кампанию они не в состоянии просто потому, что все бывшие великие европейские державы в лице Великобритании, Франции и Германии сталкиваются с необходимостью переоснащения собственных вооруженных сил, с нехваткой для этого и технологических, и финансовых ресурсов. Если еще отдавать деньги и на Украину, тут просто концы с концами не сойдутся», — полагает эксперт.
США заявили, что отказываются в дальнейшем бесплатно поставлять вооружение Киеву. Позиция Белого дома предусматривает лишь продажу оружие европейским странам, которые далее должны будут отправлять его ВСУ.
