11 августа 2025

Мощный пожар охватил часть промзоны в Ярославле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте тушения пожара работают 70 сотрудников МЧС
На месте тушения пожара работают 70 сотрудников МЧС Фото:

В Ярославле сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на производственном предприятии по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. Как сообщили в региональном управлении ведомства, возгорание произошло на площади 4500 квадратных метров, обрушилась кровля здания.

«На улице Полушкина Роща, 16 загорелось производственное предприятие на площади 4500 квадратных метров. Обрушилась кровля», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС России и 23 единицы специализированной техники.

Как URA.RU писало ранее, 10 августа пожар произошел в административном здании на западе Москвы на улице Верейской. Возгорание охватило второй этаж и площадь около 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ярославле сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на производственном предприятии по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. Как сообщили в региональном управлении ведомства, возгорание произошло на площади 4500 квадратных метров, обрушилась кровля здания. «На улице Полушкина Роща, 16 загорелось производственное предприятие на площади 4500 квадратных метров. Обрушилась кровля», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС России и 23 единицы специализированной техники. Как URA.RU писало ранее, 10 августа пожар произошел в административном здании на западе Москвы на улице Верейской. Возгорание охватило второй этаж и площадь около 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...