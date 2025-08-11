В Ярославле сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на производственном предприятии по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. Как сообщили в региональном управлении ведомства, возгорание произошло на площади 4500 квадратных метров, обрушилась кровля здания.
«На улице Полушкина Роща, 16 загорелось производственное предприятие на площади 4500 квадратных метров. Обрушилась кровля», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС России и 23 единицы специализированной техники.
Как URA.RU писало ранее, 10 августа пожар произошел в административном здании на западе Москвы на улице Верейской. Возгорание охватило второй этаж и площадь около 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
