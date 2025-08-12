Закрыт вопрос о приезде Зеленского на саммит Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на Аляску к предстоящей 15 августа встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом написал ТАСС.
«Ожидать его [Зеленского] приглашения не стоит», — сообщил один из источников агентства. Другой источник добавляет, что США не собирается влиять на позитивный исход саммита Путина и Трампа.
Саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа, точное место встречи до сих пор не раскрывается. Трамп, комментируя свои ожидания от саммита во время пресс-конференции сказал что ему потребуется «всего две минуты» с Путиным, для того чтобы определить перспективы урегулирования украинского конфликта. Также американский лидер заявлял о своем желании добиться встречи Путина и Зеленского.
