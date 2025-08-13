Мирная жительница погибла в результате украинской атаки на Горловку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противник, не стесняясь, бьет по гражданским объектам
Противник, не стесняясь, бьет по гражданским объектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе атаки украинских боевиков на Горловку (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написано в telegram-канале окружного главы.

В течение дня неприятель неоднократно атаковал регион при помощи БПЛА, на город также сбрасывали взрывоопасные предметы. В результате были ранены шесть человек — среди них четверо детей, отмечает RT. Ранее под удар попали местные врачи. Об отражении нового нападения на территории РФ — в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе атаки украинских боевиков на Горловку (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько. «В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной», — написано в telegram-канале окружного главы. В течение дня неприятель неоднократно атаковал регион при помощи БПЛА, на город также сбрасывали взрывоопасные предметы. В результате были ранены шесть человек — среди них четверо детей, отмечает RT. Ранее под удар попали местные врачи. Об отражении нового нападения на территории РФ — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...