Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Ставропольский край и Ростовскую область. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доложили об отсутствии линии фронта и плачевном положении ВСУ в ДНР. Российские войска прорвали оборону армии Украины и наступают. Россия уничтожила ряд военных объектов на территории, подконтрольной Киеву. Подробнее о положении дел на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
Уступки территорий
Украина рассматривает возможность передачи России контроля над рядом своих территорий ради урегулирования конфликта и продвижения к членству в НАТО. Об этом августа сообщает The Daily Telegraph.
По их данным, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров не поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, в частности те, которые предполагают отказ Киева от территорий, находящихся под контролем украинских властей. При этом издание отмечает, что украинские земли, уже занятые Россией, могут стать предметом переговоров.
Газета уточняет, что под вопросом передачи находятся территории в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Крым. По данным СМИ, смягчение позиции Киева произошло на фоне подготовки встречи между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
ДНР
Прорыв российских войск
Российские войска прорвали оборону ВСУ на глубину более 11 километров в районе Доброполья, заняв ряд населенных пунктов и приблизившись к ключевой трассе Доброполье — Краматорск. Об этом сообщают как российские военкоры, в частности Юрий Котенок в своем telegram-канале и telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», так и украинские источники.
По некоторым данным, прорыв стал возможен благодаря численному превосходству российской пехоты и непрерывному давлению на позиции украинских военных. В telegram-канале отметили, что российские силы уже, вероятно, вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодязь, где проводят накопление личного состава и техники для дальнейшего наступления, а также закрепляются в Веселом.
В публикации говорится, что одновременно подразделения ВС РФ продвигаются к трассе Доброполье — Краматорск, закрепляясь в районах Нововодяного и Петровки. Некоторые ресурсы сообщают, что трасса уже находится под контролем российских войск.
«Оборона противника в районе восточнее — северо-восточнее Доброполья системно сыпется. Пока на данный момент мы имеем выход к трассе Доброполье — Краматорск в 5,5 км (и дальше около 4 км вдоль нее)», — пишет Котенок. По мнению военкоров, закрепившись в занятых населенных пунктах, российские войска могут развивать наступление вглубь территории, а также подтягивать экипажи дронов для контроля логистических маршрутов и затруднения снабжения украинских подразделений в этом районе.
Красноармейское направление
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому доложили о плачевном состоянии ВСУ у Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Линии боевого соприкосновения фактически не существует, написал экс-начальник штаба «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Богдан Коротевич в открытом письме с картой, иллюстрирующей положение украинских войск. Среди основных причин сложившейся ситуации он назвал неэффективное командование, раздробленность украинских подразделений по всему фронту, а также кумовство при распределении мобилизационных ресурсов.
ВС РФ освободили село Луначарское (украинское название — Федоровка). Операцию проводила группировка войск «Центр».
Удар ВСУ по Горловке
Два сотрудника скорой медицинской помощи погибли в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. Фельдшер и водитель находятся в тяжелом состоянии. Все сотрудники были при исполнении служебных обязанностей.
Сумское направление
ВС РФ уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса С-300В в районе села Ворожба. Экипажи самолетов Су-34 и расчеты БПЛА ударили по месту сосредоточения бойцов батальона ВСУ.
Удар по ВПК на Украине
Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска России нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских военных, иностранных наемников, а также по объектам сборки и хранения беспилотников большой дальности на территории Украины. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
Отражение атаки Украины
Системы ПВО за ночь на 12 августа перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников на юге России. Из них три — над Ставропольским краем, и 22 — над Ростовской областью. Об отражении атаки написал мэр Ставрополя Иван Ульянченко. Также о предотвращении атаки БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области сообщил глава региона Юрий Слюсарь, отметив, что никто из жителей не пострадал.
