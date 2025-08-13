Над регионами России и Азовским морем сбиты 46 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над регионами России сбиты 46 украинских БПЛА
Над регионами России сбиты 46 украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По данным Минобороны РФ на утро 13 августа, над регионами России сбиты 46 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидированы над Брянской и Волгоградской областями.

Атаки были отражены с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа. Над территорией Брянской области уничтожено 15 беспилотников, 11 сбиты в Волгоградской области: там обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, проводилась эвакуация. Еще семь БПЛА ликвидированы в Ростовской области, жертв и разрушений нет. В Краснодарском крае сбиты пять БПЛА, обломки одного упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани.

По два беспилотника уничтожены в Белгородской и Воронежской областях и в Крыму. Еще столько же было сбито над акваторией Азовского моря, следует из сообщения Минобороны России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным Минобороны РФ на утро 13 августа, над регионами России сбиты 46 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидированы над Брянской и Волгоградской областями. Атаки были отражены с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа. Над территорией Брянской области уничтожено 15 беспилотников, 11 сбиты в Волгоградской области: там обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, проводилась эвакуация. Еще семь БПЛА ликвидированы в Ростовской области, жертв и разрушений нет. В Краснодарском крае сбиты пять БПЛА, обломки одного упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По два беспилотника уничтожены в Белгородской и Воронежской областях и в Крыму. Еще столько же было сбито над акваторией Азовского моря, следует из сообщения Минобороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...