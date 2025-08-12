Глава правления банка бывшего челябинского вице-губернатора остался в СИЗО

Федор Богданчиков, занимающий пост главы правления банка «Снежинский», принадлежащего бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, не смог оспорить заключение в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Богданчиков останется в СИЗО до 21 сентября 2025 года.
Адвокат Богданчикова в своей жалобе просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения. Например, домашний арест. Но ему было отказано.
Богданчиков попал в поле зрения правоохранителей в конце 2024 года. Тогда в банке прошли оперативно-следственные мероприятия. Работали сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Параллельно с этим в банк зашла комиссия Центробанка РФ. Менеджеров и руководство допросили по делу о многомиллиардных хищениях. Предварительно, были украдены деньги, выделенные в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. В марте 2025 года следственные действия продолжились. Было зафиксировано увеличение суммы хищений.
Богданчикова задержали в июле сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в коммерческом подкупе. Предварительно, он получил от банковского агента около 19 млн рублей. За это он направлял в «ДОМ.РФ» документы по фиктивным сделкам для получения денежных средств, выделенных в рамках государственной помощи многодетным семьям. Махинации были выявлены в ходе проверки в «ДОМ.РФ», информацию передали правоохранителям.
