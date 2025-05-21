Челябинские инвесторы перестали строить крупные ТРК и переключились на Ozon и Wildberries

В Челябинске перестали покупать большие земельные участки под крупные ТРК, такие как «Родник», «Алмаз». После периода пандемии сменился тренд в строительстве: инвесторы переключились с торговых центров городского масштаба на районные ТЦ, развитие магазинов у дома и пунктов выдачи заказов. Стали востребованы крупные земельные участки под склады и распределительные центры за границей города и небольшие участки в городе под ПВЗ, сообщил эксперт отдела коммерческой недвижимости «DAN Недвижимость» Андрей Цунин.
«Если раньше крупные ТРК городского и областного масштаба площадью от 80 тысяч квадратных метров обслуживали фактически весь город, то сегодня потребности в таких торгово-развлекательных комплексах больше нет. Сейчас ехать куда-либо нет смысла, есть ПВЗ Ozon и Wildberries, „Яндекс. Маркет“», — отметил Цунин.
Как сообщил Цунин, пункты выдачи заказов показывают очень хорошие показатели по географическому покрытию и доходности. ПВЗ востребованы у покупателей, поскольку это удобный формат, обеспечивающий широкий ассортимент, быструю доставку и низкие цены.
«К нам обращаются собственники торговых помещений стрит-ритейла, которые говорят о том, что розница фактически сворачивается. На место обычных магазинов, которые перестали пользоваться спросом у покупателей, встают те же самые ПВЗ. Они уже начали конкурировать между собой по стоимости товаров и скорости доставки», — сообщил Андрей Цунин.
Сейчас востребованы земли под склады и распределительные центры ПВЗ. Это должны быть сформированные территории правильной геометрической формы, достаточно большие по площади — от пяти гектаров и больше. Участок должен быть расположен рядом с основными магистралями. К тому же требуется, чтобы на таком участке были все необходимые коммуникации: газ, электричество, вода. Это достаточно редкие территории в городе или у его границы.
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