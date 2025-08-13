Когда и как правильно собирать свеклу: советы садовода

Свеклу, как и другие корнеплоды, собирают с августа по октябрь. Сроки зависят от сорта и региона произрастания. Также важно правильно ухаживать за свеклой перед уборкой и проследить за ее хранением, чтобы она не сгнила. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как и когда правильно собирать свеклу, как ее хранить и что делать с грядками после сборки урожая.
Когда собирать свеклу в разных регионах России
- Средняя полоса с умеренным климатом (Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области и другие). Ранние сорта готовы к уборке 20–30 августа, поздние — 10–20 сентября.
- Урал и Сибирь. Корнеплоды со средним сроком созревания можно выкапывать в конце сентября – начале октября.
- Южные регионы (республика Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская область и другие). Ранние сорта собирают в конце июля — начале августа. Поздние сорта можно убирать в конце сентября — середине октября.
Как правильно собирать свеклу
В беседе c URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, что свеклу обычно убирают в бабье лето. В Московской области, к примеру, это середина сентября. По словам эксперта, корнеплоды не боятся похолоданий, так как ботва прикрывает их и согревает. Поэтому взрослая и созревающая свекла может спокойно себя чувствовать при температуре воздуха не ниже -4 градусов.
Выкапывают свеклу вилами, аккуратно поддевая корнеплод, чтобы не повредить кожицу. Ботву обрезают, оставляя черешки длиной 1–1,5 см. Корнеплоды нужно слегка обсушить в тенистом, проветриваемом месте. Мыть их перед отправкой на хранение не рекомендуется, чтобы не смыть защитный слой.
Как получить крупную и сладкую свеклу
По словам садовода, для получения сладкой и большой свеклы нужно вовремя ее подкармливать в течение всего роста. "Через 2-3 недели после июньской посадки прореживайте всходы. Обычно самые сильные пересаживаю, слабые удаляю. У свеклы четырехкамерные семена, поэтому прореживание необходимо. Прореживаю в пасмурную или дождливую погоду", — рассказала эксперт.
- Через полторы недели после пересадки Светлана Самойлова рекомендует подкормить растения настоем травы, навоза, либо биогумусом не только под корень, но и по листьям.
- Через две недели после первой подкормки, чтобы свекла была сладкой, можно полить гуматом калия.
- За две недели до сбора свеклы развести 1-2 столовые ложки соли в восемь литров воды и подкормить после полива.
Как понять, что свекла созрела
О созревании свеклы можно судить по ее размерам. Средний диаметр спелой свеклы составляет около 10 см. В период созревания также боковые листики становятся желтыми и ложатся на грунт. Однако этот признак не универсален, так как в сильную засуху листья желтеют рано. Еще одним признаком является появление белого корешка. Также можно разрезать корнеплоды и, если срез насыщенно темно-бордовый и сочный, то это признак того, что пора убирать урожай.
Что делать перед сборкой свеклы
- За 2–3 недели до уборки полностью прекратить полив свеклы. Это повысит сахаристость корнеплодов, что сделает их более сладкими;
- Последний раз свеклу подкармливают максимум за 10–14, а лучше 20–25 дней до уборки;
- Не стоит вносить азотные удобрения;
- За 2–3 недели до уборки провести предуборочное рыхление на глубину до 12 см.
Как хранить свеклу
После выкопки свеклы Светлана Самойлова советует срезать ботву секатором, ножом или открутить. Далее свеклу убирают на хранение. "Обрезаю секатором ботву, складываю корнеплоды в мешок из-под сахара, а его вставляю в черный мешок для мусора. Ставлю приоткрытые мешки на лоджии. Если холодно, то включаю обогреватель", — рассказала эксперт.
Что делать с грядками после сбора свеклы
После сбора свеклы необходимо удалить с грядок все остатки растений. Эксперт рекомендует в сентябре, по завершении уборки урожая, засеять освободившиеся участки сидератами.
Эти культуры выращиваются для повышения плодородия почвы, поэтому их часто называют «зеленым удобрением». Садить можно, например, бобовые, злаковые или крестоцветные. В следующем году на этих грядках можно сажать любые культуры.
