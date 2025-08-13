Россиян успокоили после частичных ограничений звонков в Telegram и WhatsApp*

Частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), введенные Роскомнадзором для защиты россиян от мошенников, не приведут к полной блокировке сервисов и не создадут серьезных неудобств для пользователей. Об этом URA.RU сообщил член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян, призвав россиян использовать отечественные аналоги.
«Пока речь не идет о блокировке мессенджеров вообще как таковых. Частичные ограничения введены только в отношении звонков. Что касается звонков для граждан России, то замечательные есть российские аналоги. Я лично сегодня пробовал. Это вопрос не более, наверное, чем привычки в один-два дня», — заявил Гаспарян в разговоре с URA.RU, отметив, что повода для паники нет.
По словам эксперта, решение РКН оправдано, так как в Telegram есть «масса всего, что нарушает российское законодательство». WhatsApp же, в свою очередь, по словам эксперта, все данные передает иностранным спецслужбам.
Ранее Роскомнадзор сообщил о введении частичных ограничений на голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp, объяснив свое решение защитой россиян от мошенников, чья активность в иностранных мессенджерах росла. Сами же платформы не соблюдали российские законы. Так, в Минцифры отметили, что мессенджеры неоднократно игнорировали обращения правоохранительных органов при расследовании случаев мошенничества и по факту планирования и совершения терактов на территории России. При этом в министерстве отметили, что звонки в Telegram и WhatsApp будут восстановлены сразу после того, как платформы начнут полностью соблюдать российское законодательство.
По данным члена комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антона Немкина, доля атакованных мошенниками граждан WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза, взломы аккаунтов стали неотъемлемой частью мессенджера. В то же время председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин связал действия РКН с необходимостью контроля интернет-трафика.
Ранее российский мессенджер Max получил одобрение ФСБ на интеграцию с порталом «Госуслуги» после выполнения всех требований по информационной безопасности. С 1 сентября 2025 года мессенджер станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Тогда же состоится официальный запуск российского мессенджера.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.