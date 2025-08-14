Известный на Урале генерал рассказал, что стало с чиновниками, воевавшими на СВО

Генерал Каган: воевавшие на СВО чиновники с Дальнего Востока получили повышения
На фронте госслужащие проявили себя с лучшей стороны, а теперь применят новые навыки на работе (архивное фото)
На фронте госслужащие проявили себя с лучшей стороны, а теперь применят новые навыки на работе (архивное фото) Фото:

Многие госслужащие с Дальнего Востока, принимавшие участие в освобождении Курской области, получили повышение, вернувшись с фронта. И это не теплые места, заявил URA.RU генерал-лейтенант запаса Михаил Каган. На специальной военной операции он был командиром взвода чиновников. Ранее Каган работал в трех регионах Урала, а сейчас является заместителем полпреда президента РФ в ДФО.

«После возвращения нас собрал Юрий Петрович Трутнев (полпред на Дальнем Востоке — прим. агентства) и сказал добрые слова. А вскоре состоялся совет глав, куда съехались все губернаторы округа. Там я поблагодарил их за то, что дали нам людей, и попросил учитывать, что на СВО госслужащие приобрели новые компетенции, проявили себя как патриоты, как мужчины. Они получили определенные навыки — даже не боевые, а психологические: например, устойчивость, видение ситуации. И имеют моральное право на работу с большим объемом — на усмотрение губернаторов, конечно», — объяснил Каган. 

В итоге большинство чиновников, освобождавших Курскую область, получили повышение. «Но это не теплые места, а наоборот: места, где надо больше работать, и которые они могут потянуть, с учетом нового опыта», — подчеркнул генерал. 

Взвод чиновников был сформирован по предложению Трутнева. В него вошло около 30 человек — госслужащие Дальнего Востока. По словам Кагана, среди них были заместитель губернатора одного из субъектов, председатель заксобрания одного из регионов, руководители и специалисты департаментов, главы районов и другие. Обязательным условием было, чтобы человек проработал в своей должности на госслужбе не менее двух лет.

Несмотря на то, что многие ранее не держали орудия в руках, на СВО они показали себя как смелые бойцы и надежные товарищи. Подробнее о том, как проявили себя чиновники на фронте, — в заметке URA.RU

