ВСУ ударили по аквапарку на херсонском курорте

В курортном селе Железный Порт (Херсонская область) украинский беспилотник атаковал аквапарк. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк», — написал Сальдо. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Глава региона отметил, что атакованный объект не представляет военного значения, поскольку эта территория предназначена для семейного отдыха. В результате происшествия пострадавших нет. На месте инцидента работают пожарные службы.
Ранее стало известно, что рано утром, 14 августа, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Ранеными оказались трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгороде удару подверглось здание правительства региона. Сообщается о возгорании легкового автомобиля, в который влетел БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.