ВСУ атаковали здание правительства Белгорода: налет дронов накануне встречи Путина и Трампа

Рано утром, 14 августа стало известно, что украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Ранеными оказались трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде удару подверглось здание правительства региона. Сообщается о возгорании легкового автомобиля, в который влетел БПЛА. Эти события происходят на фоне грядущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске 15 августа. Все, что известно об атаке на Белгородскую область на данный момент — в материале URA.RU.
Ночная и утренняя атаки на Белгородскую область
Ночью 14 августа в небе над регионом было сбито 2 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Однако утром территория области вновь подверглась атаке дронов ВСУ. Точное количество БПЛА, запущенных украинской стороны, пока неизвестно.
Пострадавшие и последствия от ударов ВСУ
Стало известно, что трое мирных жителей оказались ранены из-за удара БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшим уже оказывается необходимая помощь.
«Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Он также добавил, что в результате атаки на Белгород беспилотник ударил по проезжающему автомобилю. В результате произошло возгорание машины. Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно потушили пожар. На данный момент на месте работают оперативные службы.
Дроны атаковали здание правительства региона
Украинский БПЛА ударил по зданию правительства Белгородской области. Серьезных разрушений нанесено не было. Повреждено лишь несколько окон. Гладков подчеркнул, что данная атака украинских военнослужащих с помощью беспилотников по зданию правительства региона стала уже четвертой за все время.
Оповещение для жителей
В регионе сейчас действует режим опасности БПЛА. Кроме того, губернатор Белгородской области призвал всех жителей Белгорода и Белгородского района подписаться на telegram-канал, в котором оперативно публикуются данные об угрозе атаки с украинской стороны, а также то, по какому маршруту летят беспилотники.
Атака на фоне встречи лидеров РФ и США
Удары по Белгородской области происходят накануне саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее уточнял, что основное внимание президентов будет сосредоточено на поиске вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Встреча пройдет 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Он был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.