В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА повреждены многоквартирные дома

В результате атаки дронов ВСУ в городе пострадали несколько многоквартирных домов
В результате атаки дронов ВСУ в городе пострадали несколько многоквартирных домов

Украинские беспилотники в Ростове-на-Дону атаковали несколько многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Он также добавил, что на данный момент известно об одном раненом. Информация по другим пострадавшим сейчас уточняется. На месте также работают оперативные службы и представители городской администрации. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность, об этом рассказали в единой госсистеме предупреждения и ликвидации ЧС. Очевидцы также сообщили, что слышали хлопки в городе.

Ранее стало известно, что рано утром, 14 августа, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Ранеными оказались трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгороде удару подверглось здание правительства региона. Сообщается о возгорании легкового автомобиля, в который влетел БПЛА. Кроме того, губернатор Херсонской области заявил об атаке на аквапарк, который расположен в курортном селе Железный Порт.

